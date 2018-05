Der Kieler Landesumweltminister gilt als wichtiger Vordenker der Grünen und ist auch bundesweit einer ihrer bekanntesten Köpfe. Doch er ist keineswegs ein spröder Theoretiker: In Schleswig-Holstein ist er durch einen bürgernahen Wahlkampf aufgefallen, der in ein überdurchschnittliches Ergebnis von 12,9 Prozent mündete. Der 48-jährige unterlag bei der Kür der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zwar knapp Cem Özdemir, doch bei den schließlich gescheiterten Jamaika-Sondierungen nahm er eine führende Rolle ein.



Gerade weil er im Sommer 2017 in seinem Bundesland ein Bündnis mit Union und FDP auf die Beine gestellt hatte, wusste Habeck von Anfang an, wie schwierig es im Bund werden würde - und äußerte sich immer wieder entsprechend skeptisch. Für den Fall seiner Wahl zum Parteichef möchte er sein Kieler Ministeramt für eine Übergangsfrist weiterführen. Darüber mussten jedoch die Delegierten in Hannover erst entscheiden. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit der rund 750 Delegierten des Parteitags in Hannover stimmte am Freitagabend für eine Satzungsänderung, die es dem schleswig-holsteinischen Umweltminister ermöglicht, für acht Monate zugleich Minister und Parteichef zu sein.

