Unsere Mission ist es, dem neuen Präsidenten und seinem Team zu helfen, Fehler zu vermeiden, damit wir unser Land von diesen lähmenden Geisseln Armut und Korruption befreien können. Julia Timoschenko, Ex-Regierungschefin

Der voraussichtliche Wahlsieger Selenskyj hat eine Kooperation mit der Russland-freundlichen Partei ebenso ausgeschlossen wie mit dem Bündnis seines Vorgängers Petro Poroschenko. Hier kommt die politisch äußerst flexible Julia Timoschenko ins Spiel. Mit ihrer "Vaterlandspartei" ist sie die älteste politische Kraft in der Ukraine. Deshalb reklamiert sie auch Kompetenz für ein neues Regierungsamt. Möglichst als Premierministerin. Ihr Koalitionsangebot an Selenskyj hört sich so an: "Unsere Mission ist es, dem neuen Präsidenten und seinem Team zu helfen, Fehler zu vermeiden, damit wir unser Land von diesen lähmenden Geißeln Armut und Korruption befreien können."



Den Wählern gilt Timoschenko längst als verbrauchte Kraft und Mitverantwortliche für die Misere. Meinungsforscher handeln die ehemalige Regierungschefin im unteren einstelligen Bereich. Dennoch könnte ihr Kalkül aufgehen. Sicher scheint nur, dass die "Diener des Volkes" stärkste politische Kraft werden.



Prognosen über den Weg der Ukraine sind aber frühestens nach einer Regierungsbildung möglich. Denn bislang gibt es weder Köpfe noch konkrete Aussagen zur wirtschaftlichen oder außenpolitischen Richtung, in die das Land gehen will. Die Ukraine bleibt Europas Sorgenkind.