Polzeieinsatz in Austin. Quelle: Ricardo B. Brazziell/Austin American-Statesman/AP/dpa

Die US-Großstadt Austin ist von einer Serie von Paketbomben heimgesucht worden. Bei drei Explosionen kamen binnen weniger Tage zwei Menschen in der Stadt in Texas ums Leben. Nach einem Vorfall am 2. März war ein 39-Jähriger seinen Verletzungen erlegen, am Montag starb ein 17-Jähriger bei einer zweiten Explosion. Eine dritte Bombe verletzte eine 75 Jahre alte Frau.



Austins Polizeichef Brian Manley sagte, die drei Anschläge seien miteinander verbunden. Das Motiv sei unklar.