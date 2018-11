Einsatzkräfte am Unglücksort. Quelle: Unbekannt/APA/FEUERWEHROBJEKTIV/dpa

Beim Zusammenstoß zweier Personenzüge in der Nähe von Wien sind nach Polizeiangaben vier Menschen schwer und zehn weitere leicht verletzt worden. Die Züge waren nach ersten Ermittlungen in gleicher Richtung unterwegs gewesen.



Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ging von menschlichem Versagen aus. "Wir vermuten, dass die Ursache in einem menschlichen Fehler zu suchen ist", sagte er. Eine S-Bahn und ein Regionalzug waren seitlich aneinander gestoßen.