Angesichts eines immer rauher werdenden gesellschaftlichen Klimas plädiert Kohnen für mehr Anstand in der politischen Auseinandersetzung. "Natascha Kohnen ist eine unheimlich redliche Politikerin, die diese Redlichkeit auch bewusst im Wahlkampf einsetzt", sagt Politikwissenschaftlerin Münch. "In einer Zeit, in der es jedoch nur noch um Zuspitzung geht, wird solch ein Politikstil übertönt." Tatsächlich trifft Kohnen mit ihren Wahlkampfthemen, gebührenfreie Kitas und vor allem bezahlbares Wohnen, den Nerv vieler Menschen, gerade im oft teuren Bayern. Und doch dringt sie damit bisher in der öffentlichen Wahrnehmung zu wenig durch. Neben Platzhirsch CSU hat die SPD in Bayern traditionell einen schweren Stand, und die Dauerquerelen in der Großen Koalition sorgen auch nicht eben für Rückenwind. Kohnens Kompetenz, Sachlichkeit und Redlichkeit sind bisher offensichtlich nicht das richtige Rezept, um bei der derzeitigen politischen Stimmung Stimmen zu gewinnen.