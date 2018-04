Eine Minderheitsregierung wäre demnach eine schwache Regierung, die zudem an die unsicheren Zeiten in der Weimarer Republik erinnert. Einen Eindruck, den Merkel vermeiden will. In ihrem Statement nach dem Jamaika-Scheitern sagte sie: "Ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun, das dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird." Zwar hatte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel am 10. November schon einmal angeboten: "Wir würden eine Minderheitenregierung von CDU, CSU, FDP tolerieren, ohne Merkel." Wie die AfD allerdings das ihren Wähler schmackhaft machen will, ist fraglich. Denn damit würde die Partei eine Regierung stützen, die sich aus Protest gegen deren Flüchtlings- und Eurorettungspolitik gegründet hat. "Es gibt eine bürgerliche Mehrheit", betonte heute Alexander Gauland, mit Weidel AfD-Fraktionschef im Bundestag.