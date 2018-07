Spurensicherung im Bremer Unglückshaus. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Bremen mit drei Toten erwartet die Polizei heute neue Erkenntnisse. Brandermittler würden nach dem Brandherd suchen, um der Ursache auf die Spur zu kommen, sagte ein Sprecher.



Derzeit ist noch unklar, wie es zu der Explosion im Dachgeschoss des Hauses kam. Das Feuer war am Donnerstag in der Morgendämmerung ausgebrochen. Eine 41 Jahre alte Frau und ihr 7-jähriger Sohn starben. Im brennenden Nachbarhaus kam eine 70-jährige Rentnerin ums Leben.