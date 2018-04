Tobias Wendl und Tobias Arlt am 06.01.2018 in Schönau am Königssee Quelle: dpa

Die Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl/ Tobias Arlt haben beim Dreifach-Erfolg der deutschen Doppelsitzer am Königssee eine Kampfansage an die nationale Konkurrenz gesendet. Das Duo aus Bayern gewann den Weltcup auf seiner Heimbahn vor Toni Eggert/Sascha Benecken. Auf Rang drei landeten Robin Geueke/David Gamm.



Bislang hatten Wendl/Arlt, die Dominatoren der vergangenen Jahre, nur den Sprint in Winterberg gewonnen. Alle anderen Saisonrennen entschieden die Weltmeister Eggert/Benecken für sich. Das Team aus Ilsenburg und Suhl führt weiter souverän den Gesamtweltcup an.