Dreifach-Erfolg für Männer-Bobs

Die deutschen Männer-Zweierbobs haben sich beim Weltcup in St.Moritz in Olympia-Form präsentiert und den ersten Dreifach-Erfolg der Saison eingefahren. Nico Walther gewann mit Christian Poser vor Francesco Friedrich mit Thorsten Margis und Johannes Lochner mit Christopher Weber.



Die Leistungen geben ein Signal in der Materialfrage. Friedrich hatte sich in diesem Winter auf einem Schlitten des österreichischen Herstellers Wallner lange Zeit schwer getan, erst am vergangenen Wochenende stieg er wieder auf ein Gerät der FES um. Mit einem solchen ist auch Walther unterwegs.