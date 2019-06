Hollywood-Star Meryl Streep. Archivbild

Quelle: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Meryl Streep ist schon zu Lebzeiten eine Leinwand-Legende. "Sie verwandelt sich einfach", schwärmte Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon kürzlich über die Kollegin, die heute 70 Jahre alt wird.



Meryl Streep war in ihrer Karriere bisher 21 Mal für den Oscar nominiert, drei Mal gewann sie. Außerdem holte sie acht Golden-Globe-Trophäen. Skandalfrei und seit über 40 Jahren mit dem Bildhauer Don Gummer verheiratet, lebt sie in New York und im ländlichen Connecticut. Sie hat vier Kinder.