Eine 15-Jährige soll hier ihren Halbbruder erstochen haben.

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Nach der Tötung eines Dreijährigen in Detmold hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags gegen die 15 Jahre alte Halbschwester beantragt. Sie wird morgen dem Haftrichter vorgeführt. Die Jugendliche war nach stundenlanger Flucht in Lemgo festgenommen worden.



Sie äußerte sich zu dem Tatvorwurf, über den Inhalt gibt es keine Angaben. Der Dreijährige war am Mittwochabend tot in der heimischen Wohnung gefunden worden. Der Junge starb laut Obduktion an mehreren Stichverletzungen.