Das Landratsamt in Dillingen an der Donau erhebt allerdings auch schwere Vorwürfe gegen das Jugendamt in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt, wo die Familie zuvor gelebt hatte. Das Jugendamt Halle hätte die Kollegen von dem Umzug nach Bayern informieren müssen, da bezüglich des Dreijährigen in Halle bereits eine Kindeswohlgefährdung festgestellt worden sei. Bei der Stadtverwaltung in Halle hieß es, diese Vorwürfe seien nicht bekannt. Die Fallakte werde nun nach Dillingen weitergeleitet.



"Die Hilfen, die die Familie vom Jugendamt Halle erhielt, endeten bereits im Jahr 2017", sagte Halles Sozial-Beigeordnete Katharina Brederlow. Die Mutter des Dreijährigen hat noch zwei weitere Kinder. Eines wurde in Dillingen wegen der «desolaten Wohnverhältnisse» in Obhut genommen und in einer Betreuungseinrichtung untergebracht. Das dritte Kind lebt bei der Großmutter in Sachsen-Anhalt.