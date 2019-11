Blumen und Kerzen liegen neben dem Mehrfamilienhaus in Detmold.

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Nach der Tötung eines Dreijährigen in Detmold hat die 15-jährige Halbschwester angegeben, sie sei die Täterin. Allerdings berufe sie sich laut den Ermittlern auf Erinnerungslücken. "Als Motiv für die Tat ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte in einem schwierigen familiären Umfeld lebte und eine tiefe Abneigung gegen den Halbbruder entwickelt hat", so die Ermittler.



Die Obduktion habe ergeben, dass der Junge mit 28 Messerstichen getötet wurde. Es wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen.