Es gab schon schlechtere Rahmenbedingungen für die FDP zum Jahresbeginn. Und diese Zeiten liegen gar nicht mal so lange zurück. Nach dem Ausscheiden der Partei aus dem Bundestag nach der Wahl 2013 brach eine solche Zeit an. Eine Zeit, in der es für die Partei um nicht weniger als das politische Überleben ging. Gemessen daran, läuft im Moment alles nach Plan für die Freien Demokraten: Der Wiedereinzug in den Bundestag ist geglückt, auch dank des Parteivorsitzenden Christian Lindner. Die Umfragewerte im Bund sind stabil, bei allen anstehenden Landtagswahlen hat die FDP gute Chancen, in die Landtage einzuziehen.