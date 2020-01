Angesprochen auf dessen Idee, heimatlos gewordene SPD-Wähler zu gewinnen, antwortet Theurer, die FDP sei die Partei der Mitte, der sozialen und ökologischen Marktwirtschaft und der Bürgerrechte. "In Baden-Württemberg liegt die SPD in Umfragen bei zehn Prozent, im Bund in der Sonntagsfrage bei 15 Prozent" stellt Theurer fest und zweifelt: "Ob für die FDP da viel zu holen ist?" Leise Kritik kommt auch von den wieder etwas aufmüpfigeren Julis. Sie "schätze und respektiere" Lindner sehr, sagt Ria Schröder, und sie wolle das auch nicht als Angriff verstanden wissen.



Zugleich aber stellt sie in ihrem "Welt"-Interview die Frage, ob eine Konzentration von Partei- und Fraktionsvorsitz in seiner Hand noch zeitgemäß sei: "Es tut einer Partei gut, wenn sie ihre innerparteiliche Vielfalt nach außen repräsentiert. Wir sind eine Partei der Meinungsvielfalt, haben eine Vielfalt der Tonalitäten und Mentalitäten. Und gerade für eine so pluralistische Partei wie die FDP stellt sich doch die Frage: Passt diese Personalunion noch?" Kritik am Chef, wenn auch ganz leise? Neue Töne in einer FDP, die sich seit der schmerzhaften Wahlniederlage 2013 jeden Zweifel an ihrem Vorsitzenden verkniffen hat, erst recht nach der triumphalen Rückkehr in den Bundestag 2017.