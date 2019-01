Deutschland befinde sich wegen des absehbaren Abgangs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "in einer Art Zwischenzeit", sagte Lindner. Er legte Merkel erneut nahe, nach ihrem Verzicht auf den CDU-Vorsitz zeitnah auch das Amt der Regierungschefin abzugeben. Was an der Spitze der CDU richtig sei, das könne an der Spitze des Staates nicht falsch sein. "Deutschland braucht einen neuen Aufbruch und keine Zwischenphase, in der nicht mehr entschieden und gestaltet wird."