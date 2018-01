Steht noch eine wichtige Frage im Raum: Was macht die FDP, wenn sich CDU/CSU und SPD in Berlin nicht auf eine Große Koalition einigen können? In Stuttgart spricht Lindner darüber heute nur am Rande. In den vergangenen Tagen wurde er allerdings nicht müde zu betonen, dass man erst dann bereit sei wieder über eine Regierungsbeteiligung zu verhandeln, wenn sich bei möglichen Partnern politisch, inhaltlich und auch personell etwas ändere. Sein Partei-Vize Wolfgang Kubicki wird im ZDF-Interview vor dem Dreikönigstreffen noch deutlicher: "Für die Freien Demokraten ist es nicht vorstellbar, dass wir uns mit der Kanzlerin nochmal an einen Tisch setzen, wenn die Große Koalition scheitert."