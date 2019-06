Gangster brachen in Düsseldorf in einen Tresor ein. Archivbild

Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Panzerknacker haben in Düsseldorf ein Schließfach im Tresorraum einer Bank aufgebrochen - während der Öffnungszeit. Unbemerkt von den Mitarbeitern der Bankfiliale sei es den Gangstern gelungen, mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro zu entkommen, sagte die Polizei.



Wie die Personen in den gesicherten Tresorraum gelangen konnten, sei Teil der Ermittlungen. Es sei nur ein einziges Schließfach aufgebrochen worden. Zeugen berichteten von zwei Männern, die in Frage kämen.