Thyssenkrupp-Zentrale in Essen. Archivbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp sieht durch die geplante Aufspaltung erhebliche Kosten auf sich zukommen. Im neuen Geschäftsjahr 2018/19 würden der Jahresüberschuss sowie der freie Mittelzufluss nach vorläufigen Berechnungen mit einem höheren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belastet, teilte das Unternehmen in Essen mit.



Thyssenkrupp will sich in zwei Teile spalten: in ein Unternehmen für die Industriebereiche, sowie ein weiteres für die Werkstoffgeschäfte.