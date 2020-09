Wladimir Putin bei einer Militärübung. Archiv

Quelle: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Das russische Militär will ab heute verschiedene Raketen testen. 12.000 Soldaten sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau an der dreitägigen Übung beteiligt sein. Demnach sollen Marschflugkörper und ballistische Raketen von Militärstützpunkten in der Ostsee, im Schwarzen Meer, im Ochotskischen Meer am Pazifik und im Kaspischen Meer abgefeuert werden.



Ziel der Übung sei es, die Einsatzbereitschaft zu überprüfen. Erst Mitte September hatte das Militär gemeinsam mit China ein Manöver abgehalten.