Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf. Archivbild Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Der UN-Menschenrechtsrat kommt am Montag in Genf zu einem Treffen zusammen. Auf der Tagesordnung steht ein Bericht zur Lage in Syrien. Eine Untersuchungskommission trägt Beweismittel zusammen, um im Falle eines Tribunals eines Tages Anklagen erheben zu können.



Überschattet wird die Sitzung von der Austrittsdrohung der USA. Vor gut einem Jahr hatte Washington Reformen verlangt. Versuche, diese durchzusetzen, waren gescheitert. Das provozierte Spekulationen über einen Austritt der USA.