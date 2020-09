Die Syrerin Muzoon Almellehan spricht in der Semperoper.

Quelle: Ronald Bonss/dpa-Zentralbild/dpa

Die Syrerin Muzoon Almellehan (21) hat für ihren Einsatz für Bildung für Kinder in Krisengebieten den Internationalen "Dresden-Preis" erhalten. Die Auszeichnung wurde ihr in der Dresdner Semperoper verliehen.



Die Unicef-Sonderbotschafterin engagierte sich schon mit 14 Jahren dafür, dass Kinder in einem jordanischen Flüchtlingslager lernen können. Die Klaus Tschira Stiftung sieht in ihr ein Symbol dafür, dass "jeder seinen Beitrag zum Frieden leisten kann, auch wenn er machtlos erscheint".