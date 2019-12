Das Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa

Wochen nach dem Einbruch in Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe sorgt ein Privatdetektiv aus Norddeutschland für Gesprächsstoff. Dieser gab an, ein anonymer Kunstmäzen wolle den Tätern 1,3 Millionen Euro zahlen, wenn sie die Beute herausgäben.



Dem Geldgeber gehe es ausschließlich darum, eine Zerstörung der Beute möglichst zu verhindern und die Schmuckstücke wieder an ihren angestammten Platz zu bekommen, hieß es. Im Falle eines Erfolges wolle der Mäzen seine Identität preisgeben.