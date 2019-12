Das Grüne Gewölbe ist im Residenzschloss. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der spektakuläre Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden könnte laut der "Berliner Morgenpost" mit arabischstämmigen Clans in Berlin zusammenhängen. Die Polizei prüfe entsprechende Hinweise aus Berlin.



Jürgen Schmidt von der Staatsanwaltschaft Dresden sagte, die Sonderkommission stehe mit den Berliner Kollegen in Kontakt, um Parallelen zum Diebstahl der 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum 2017 abzugleichen. Die Täter sollen in beiden Fällen ein hydrauliches Spreizwerkzeug verwendet haben.