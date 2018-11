Dresdner Philharmoniker auf der Bühne im Kulturpalast.

Die Dresdner Philharmonie hat sich mit etwas ganz Neuem vom alten Jahr verabschiedet. Beim Silvesterkonzert des Orchesters erklang am Sonntag als Uraufführung das Stück "Alles im Fluss" von Rainer Lischka. Der 75 Jahre alte Komponist machte der Philharmonie in ihrem neuen Saal im Kulturpalast damit ein Geschenk.



Das stark rhythmisch geprägte Werk, das an Musik von Leonard Bernstein oder zeitgenössische lateinamerikanische Sinfonik erinnerte, wurde vom Publikum mit viel Beifall aufgenommen.