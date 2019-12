Tausende Inder protestieren gegen das neue Gesetz.

Quelle: Aijaz Rahi/AP/dpa

Einem Physikstudenten aus Dresden soll während seines Austauschjahrs in Indien die Ausreise nahegelegt worden sein, nachdem er an Protesten gegen das neue Einbürgerungsgesetz teilgenommen hatte. "Die Ausweisung ärgert mich natürlich, da ich gute Freundschaften geschlossen habe und gerade ein spannendes Forschungspraktikum beginnen sollte", schrieb er.



Dem Auswärtigen Amt ist der Fall bekannt. Der Deutsche studierte seit vergangenem Sommer am Indian Institute of Technology-Madras in Chennai.