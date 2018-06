Manuel Neuer begleitete Ehefrau Nina zur Dressur-Meisterschaft. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Kurz vor dem Abflug zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Nationaltorwart Manuel Neuer einen Abstecher ins Sauerland gemacht. Der Torwart begleitete seine Frau Nina, die bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve in einer Nachwuchs-Prüfung ritt



Nina Neuer belegte mit Don Darius im Piaff-Förderpreis den elften Platz, der Ehemann schaute zu. Anschließend plauderte das Paar mit den Bundestrainern. Nationalmannschaftskapitän Neuer machte nebenbei Selfies mit begeisterten Kindern.