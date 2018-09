Seltsamerweise würde die Union derzeit davon ausgehen, dass "wir ohne weiteres in die Große Koalition gehen", sagt Dreyer am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Dabei sei das Scheitern der Jamaika-Sondierungen das Versagen von Angela Merkel und den drei Parteien, ihnen hätte man den aktuellen "Scherbenhaufen" zu verdanken, so die SPD-Politikerin. Ihre Partei sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber das bedeute nicht, "dass es nur die Alternative Große Koalition" gebe, "da muss sich auch die CDU/CSU deutlich bewegen".