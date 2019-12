25. UN-Klimakonferenz in Madrid.

Quelle: Paul White/AP/dpa

Dringende Appelle und Proteste für mehr Klimaschutz haben die Schlussphase der Weltklimakonferenz in Madrid begleitet - aber eine Einigung der fast 200 Staaten war noch nicht absehbar. Nach knapp zweiwöchigen Verhandlungen war klar, dass der Gipfel sich in den Samstag hinein ziehen würde.



Umweltschützer und Staaten riefen zum Handeln auf und prangerten Blockaden an. Greta Thunberg zweifelt an einem Erfolg der Konferenz. Sie sagte, Entscheidungsträger versuchten immer noch, vor ihrer Verantwortung davonzulaufen.