Die Arabische Liga trifft sich in Kairo. Archivbild Quelle: Stranger/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Die Arabische Liga befasst sich heute in einer Dringlichkeitssitzung mit der umstrittenen Jerusalem-Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump. Es wird erwartet, dass die Staatengemeinschaft bei ihrem Treffen in Kairo scharfe Kritik an der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels übt.



Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Ghait, hatte zuvor von einer "ungerechtfertigten Provokation" gesprochen. Trumps Entscheidung erschüttere das Vertrauen der Araber in die USA.