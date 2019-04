Kämpfer einer bewaffneten Gruppe in Libyen.

Quelle: Stringer/dpa

Der UN-Sicherheitsrat will sich bei einer weiteren Dringlichkeitssitzung mit der Gewalt in Libyen beschäftigen. Der Rat solle deswegen morgen Abend zusammenkommen, teilte die deutsche UN-Vertretung mit.



Der zuständige UN-Sonderbeauftragte Ghassan Salame werde über die aktuelle Situation in dem Krisenland informieren. Schon vergangene Woche hatte sich der Rat "zutiefst besorgt" über den Vormarsch von Truppen des libyschen Generals Chalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis gezeigt.