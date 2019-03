May ist bereits zweimal mit ihrem Vertrag gescheitert.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May erwägt, auf eine dritte Abstimmung über den mit der Europäischen Union ausgehandelten Austrittsvertrag zu verzichten. Das teilte sie in einem Brief mit. Sollte es nicht genügend Rückhalt für einen weiteren Anlauf im Parlament in der nächsten Woche geben oder zu einer Ablehnung kommen, werde sie davon Abstand nehmen.



Man könne dann vor dem 12. April um eine weitere Verlängerung bitten. Das würde jedoch die Teilnahme an den Europawahlen bedeuten.