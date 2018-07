In Nantes ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Quelle: Franck Dubray/AP/dpa

Wieder haben Ausschreitungen Polizei und Feuerwehr im westfranzösischen Nantes in Atem gehalten. In der Stadt nahe der Atlantikküste kam es in der dritten Nacht in Folge zu Zusammenstößen, seit am Dienstagabend ein Polizist bei einer Kontrolle einen 22-Jährigen erschossen hatte.



In der Nacht wurden gut 50 Fahrzeuge angezündet, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Die Polizei meldete demnach drei Festnahmen, es sei niemand verletzt worden.