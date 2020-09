Bernie Sanders bei einer Wahlkampfveranstaltung.

Quelle: Damian Dovarganes/AP/dpa

Die US-Demokraten nehmen heute in Nevada die nächste Etappe im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Klarer Favorit ist der linke Senator Bernie Sanders - gefolgt vom früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden und Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg.



Sanders hatte wie Buttigieg bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire am besten abgeschnitten. Biden, der lange als Favorit in dem Rennen gegolten hatte, schnitt dort dagegen nur enttäuschend ab. Wann genau die Ergebnisse in Nevada vorliegen, ist unklar.