Timo Werner traf dreimal beim Auswärtssieg von RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach

Quelle: AP

RB Leipzig hat in der Bundesliga auch das dritte Saisonspiel gewonnen. Die Sachsen setzten sich bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1 (1:0) durch und übernahmen zumindest bis zum Samstag die Tabellenführung. Nationalstürmer Timo Werner erzielte alle drei Tore für die Gäste.



Die Borussia erwischte eigentlich den besseren Start, geriet in der 38.Minute aber fast aus dem Nichts in Rückstand. Direkt nach Wiederbeginn legte Werner das 2:0 nach. Nach dem Anschluss hatte Gladbach in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich, dann machte Werner auf der Gegenseite alles klar.