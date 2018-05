Passanten kämpfen in Hamburg gegen den Wind an Quelle: Bodo Marks/dpa

Spaziergänger sollten den Wald an diesem Wochenende meiden. Mit "Herwart" wird in der Nacht zu Sonntag bereits der dritte Herbststurm des Jahres erwartet. Seine volle Kraft dürfte er nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Sonntagvormittag entfalten.



An der Küste und im Bergland muss mit Orkanböen gerechnet werden. An der Nordsee sind Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde möglich. Die Deutsche Bahn teilte mit, es könne zu Einschränkungen im Betrieb kommen.