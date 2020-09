Aktivisten vor der Siegessäule in Berlin.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Auch am dritten Tag der Klimaproteste haben Anhänger von "Extinction Rebellion" (Aufstand gegen das Aussterben) wieder Aktionen in Berlin geplant. So soll es etwa in der Nähe des Kanzleramts und auf dem Kurfürstendamm im Westen der Hauptstadt Versammlungen geben.



Die Aktivisten hatten in der Nacht weiter einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Berlin besetzt. Mehrere Hundert Aktivisten übernachteten erneut am Großen Stern. Zwei der fünf Achsen, die auf den großen Kreisverkehr führen, sind laut Polizei aber wieder frei.