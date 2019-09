Alexander Gauland bei einem Wahlkampfauftritt. Archivbild

Quelle: Michael Reichel/dpa

Die AfD will den Protest gegen Klimaschutzmaßnahmen zu einem zentralen Thema machen. "Die Kritik an der sogenannten Klimaschutzpolitik ist nach dem Euro und der Zuwanderung das dritte große Thema für die AfD", sagte AfD-Chef Alexander Gauland der "Welt am Sonntag".



"Wir haben damit ein Alleinstellungsmerkmal, weil alle anderen Parteien ja den Irrsinn mitmachen", sagte Gauland. Natürlich ändere sich das Weltklima, aber die Rolle des Menschen dabei sei zumindest umstritten.