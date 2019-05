Denn der Kauf des amerikanischen Saatgut- und Unkrautvernichtungsmittel-Herstellers Monsanto bedeutete längst nicht nur den Mit-Erwerb eines rekordverdächtig schlechten Rufes, sondern auch den Einkauf von Milliardenrisiken. Die sich nun eins nach dem anderen in reale handfeste Zahlungsverpflichtungen verwandeln. Jene, einem Rentnerehepaar in Kalifornien nun zugesprochenen zwei Milliarden Dollar Straf-Schadensersatz wird Bayer in der Berufung natürlich bekämpfen, ebenso wie den Schuldspruch an sich.