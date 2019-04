Kälber werden auf einem Lkw transportiert. Archivbild

Quelle: Ulrich Perrey/dpa

Die Agrarminister der Länder wollen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in die Pflicht nehmen, umstrittene Nutztiertransporte in Drittstaaten außerhalb der EU zu unterbinden.



In einer Datenbank sollten Fakten über die Transportbedingungen und Schlachtpraktiken gesammelt werden, heißt es in einer Vorlage für die Agrarministerkonferenz am Mittwoch in Landau. Drittländer, in denen Verstöße gegen EU-Tierschutzbestimmungen zu erwarten seien, sollten für Transporte gesperrt werden.