Das U-Boot stamme vermutlich aus Kolumbien und habe nach ersten Schätzungen etwa drei Tonnen Kokain im Wert von 100 Millionen Euro an Bord, berichtete die Regionalzeitung "La Voz de Galicia". Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es das erste Mal, das ein U-Boot beim Drogenschmuggel nach Spanien gestellt worden ist. Der Coup sei der spanischen Polizei in Zusammenarbeit mit den Behörden in Kolumbien gelungen, hieß es. Ermittler in Spanien und anderen Ländern hatten das U-Boot den Angaben zufolge schon länger beobachtet.