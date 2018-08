Marlene Mortler warnt vor Gesundheitsrisiken bei Computerspielen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) sieht neben den Eltern auch die Branche in der Verantwortung, Jugendliche stärker vor Abhängigkeit durch digitale Spiele zu schützen. Hersteller sollten Spiele nicht so konzipieren, dass Jugendliche nicht mehr davon loskämen, sagte sie zum Auftakt der Spielemesse Gamescom in Köln.



Das gemeinsame Ziel müsse "eine gesunde Online-Offline-Balance" sein. Etwa 100.000 Jugendliche in Deutschland hätten eine sogenannte internetbezogene Störung.