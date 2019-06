Ein Zollbeamter öffnet ein Paket mit Kokain. Archivbild

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die Menge an beschlagnahmtem Kokain in Europa hat sich binnen eines Jahres verdoppelt und einen Rekordstand erreicht. 2017 stellten Fahnder in der EU 140,4 Tonnen der Droge sicher. 2016 waren es noch 70,9 Tonnen. Dies zeigt der Jahresbericht der EU-Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht.



Eine besondere Herausforderung sei groß angelegter Schmuggel in Schiffscontainern. Besorgt zeigten sich die Experten auch über neue, digitale Vertriebswege zum Endverbraucher - etwa über das Darknet.