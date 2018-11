Joaquín «El Chapo» Guzmán, eskortiert von Polizisten. Archivbild Quelle: Pgr/Ho//Prensa Internacional via ZUMA/dpa

In New York beginnt heute mit der Auswahl der zwölf Geschworenen der Strafprozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman. Die Geschworenen sollen aus Sicherheitsgründen anonym bleiben.



Der 61 Jahre alte "El Chapo" verdiente nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mit Drogenschmuggel und anderen illegalen Geschäften Milliarden. Mutmaßlich habe er Hunderte Menschen ermorden lassen. 2016 war "El Chapo" in Mexiko gefasst, 2017 in die USA ausgeliefert worden.