Tiger Woods Quelle: Tannen Maury/EPA/dpa

US-Golflegende Tiger Woods (41) hat sich nach seiner Festnahme wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss schuldig bekannt. Der Sportler bekannte sich vor einem Gericht in Florida des "rücksichtslosen Fahrens" schuldig, dieses Delikt rangiert eine Stufe unter dem Fahren unter Drogen. Woods war am 29. Mai kurzzeitig festgenommen worden.



Woods hat bereits einen Kurs für Trunkenheitsfahrer besucht, außerdem nahm er an einem Workshop mit Opfern von Alkoholfahrten teil.