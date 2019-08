Polizisten vor der Bar «El caballo blanco» Coatzacoalcos.

Quelle: Felix Marquez/AP/dpa

Ein Brandanschlag auf eine Table-Dance-Bar hat am Dienstag in der mexikanischen Hafenstadt Coatzacoalcos mindestens 26 Menschen das Leben gekostet. Laut Staatsanwaltschaft gab es zudem 13 Verletzte. Präsident Obrador sprach von einem kriminellen Akt unter Banden des organisierten Verbrechens.



Unklar war zunächst, welche Gruppen darin verwickelt waren. Die mutmaßlichen Angreifer flohen. Als mögliches Motiv nannte Cuitlahuac Garcia, Gouverneur des Staates Veracruz, in einem Interview den Drogenhandel.