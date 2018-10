Ein Polizeifahrzeug vor dem evakuierten Gebäude in Chemnitz. Quelle: Martin Kloth/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen einer Bombendrohung ist am Mittwoch im sächsischen Chemnitz ein Behördengebäude in der Innenstadt evakuiert worden. Bei der Durchsuchung des Gebäudes seien aber "keinerlei relevante Gegenstände aufgefunden" worden, teilte die Polizei mit.



Ein Unbekannter hatte im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion angerufen und die Bombendrohung ausgesprochen. In dem Gebäude-Komplex befinden sich das Jugendamt und das Sozialamt sowie die Geschäftsstelle der Sparkasse Chemnitz.