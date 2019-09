Macron schlug daraufhin vor, dem Iran einen Direktkredit in Höhe von rund 14 Milliarden Euro zu gewähren, als Ausgleich für durch die Sanktionen erlittene Verluste im Ölgeschäft. Sollte dieser Kredit fließen, so Irans Vize-Außenminister Araqchi, sei Iran bereit wieder unter das Dach des Atomabkommen zurückzukehren. Aber auch nur unter dieses Dach.



Verhandlungen über sein Raketenprogramm und die Unterstützung schiitischer Milizen in der Region lehnt das Regime in Teheran weiterhin strikt ab. Auch direkte Gespräche mit den USA, stellte Präsident Ruhani klar, werde es nicht geben. Jedenfalls nicht, solange die Wirtschaftssanktionen weiter aufrechterhalten würden. Die französische Kreditlösung scheint zurzeit die erfolgversprechendste Idee zu sein, um Bewegung in die Atom-Krise mit Iran zu bringen.