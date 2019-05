Aktivistin Greta Thunberg und Schauspieler Arnold Schwarzenegger.

Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Arnold Schwarzenegger und Greta Thunberg haben wegen der drohenden Klimakatastrophe eindringlich vor einem "Weiter so" gewarnt. Laut Thunberg müsse man in allen Lebensbereichen umdenken. Die Klimakrise sei "die größte Krise, der die Menschheit jemals begegnet ist", sagte sie bei einer Klimakonferenz in Wien.



Schwarzenegger unterschied zwischen Träumern, Machern und Zweiflern. Träumer und Macher müssten nun Zweiflern beweisen, dass diese mit ihrer Haltung nur für weitere Probleme sorgten.