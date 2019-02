Premierministerin Theresa May in Downing Street (Archiv).

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Nächster Anlauf zum Stopp des befürchteten Chaos-Brexits Ende März: Die britische Premierministerin Theresa May will am Mittwochabend in Brüssel nochmals verhandeln. Beide Seiten beharren allerdings öffentlich weiter auf unvereinbaren Positionen.



Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Das von May mit den übrigen 27 EU-Staaten vereinbarte Austrittsabkommen fand Mitte Januar im britischen Parlament keine Mehrheit. May will deshalb nachverhandeln. Die EU lehnt dies ab.